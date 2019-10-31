В рамках акции «Студенческая донорская осень» учащиеся вузов Прикамья сдали более 250 литров крови

13:19 | 1.11.2019

В учебных заведениях Пермского края прошли студенческие дни донора. Участие в мероприятиях приняли студенты и сотрудники шести учебных заведений: Высшей школы экономики, Пермской государственной фармацевтической академии, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета и Пермского государственного медицинского университета.



За время акции кровь сдали 570 человек. Общий объем сданной крови – 256 литров. За этими цифрами кроется помощь более чем тысяче реципиентов. Как пояснили в краевой станции переливания крови, доза цельной крови разделяется на три компонента, каждый из которых может быть использован отдельно, в зависимости от нужд пациента. Потому и говорят, что один донор помогает трем реципиентам.



«Мы благодарны студентам и сотрудникам, которые нашли время помочь. Дни донора в учебных заведениях Служба крови проводит регулярно, ведь донорство – это не разовый поступок. Ответственный донор тот, кто регулярно сдает кровь, участвует в донорском движении», – говорит главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.



Необходимость в привлечении регулярных доноров крови и ее компонентов вызвана не только потребностью в постоянном пополнении банка крови. Требования к обеспечению безопасности компонентов крови определяют правила повторного обследования донора через шесть месяцев после донации. Этот процесс называется карантинизацией плазмы. Только после повторного обследования донора спустя полгода плазма, заложенная на карантинизацию ранее, может быть выдана в лечебную сеть.



Таким образом, чтобы оказать действенную помощь, важно сдавать кровь на регулярной основе. Цельную кровь разрешено сдавать через два месяца после предыдущей сдачи. При этом мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, а женщины – до четырех.



Акция «Студенческие дни донора» прошла при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Добровольческого направления ОСО ПНИПУ «ДоброВО» и профкома студентов ПГФА.



«Дни донора на выезде» – регулярная практика Пермской краевой станции переливания крови. Всего в Прикамье за десять месяцев этого года было организовано 210 выездных дней донора. За эти дни кровь сдали 14 040 человек (6,3 тыс. литров крови). Только за октябрь краевая Служба крови провела 24 выездных дня, в течение которых кровь сдал 1641 человек (739 литров).



В Пермском крае прием доноров ведется в Кунгурском филиале Пермской краевой станции переливания крови (ул. Красногвардейцев, 45г), Краевой больнице им. Вагнера Е.А. г. Березники (ул. Ленина, 22а), Городской больнице Лысьвенского городского округа (ул. Гайдара, 1) и Чайковской центральной городской больнице (ул. Мира, 49).

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