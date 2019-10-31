В ноябрьские праздники энергетики «Т Плюс» вводят режим повышенной готовности

12:29 | 1.11.2019

В период 2-4 ноября 2019 года теплоэлектростанции и тепловые сети Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» будут функционировать в особом режиме для поддержания бесперебойной и надежной работы систем теплоснабжения. На всех уровнях управления и производства филиала назначены ответственные дежурные, которые будут круглосуточно отслеживать оперативную ситуацию на производственных площадках.



Введен особый контроль над работой генерирующего оборудования и тепловых сетей. В филиале и ООО «Пермская сетевая компания» сформированы специальные бригады, осуществляющие круглосуточное дежурство для своевременного реагирования на возможные сигналы от населения.



Установлено тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю и органами МВД. Проведена проверка наличия необходимых материалов, техники и инструмента. На всех генерирующих объектах филиала сформированы нормативные запасы резервного топлива.



Меры призваны обеспечить нормативную работу генерирующих объектов филиала в период ноябрьских праздников. Основное назначение подобных мер – строгое выполнение диспетчерских графиков нагрузки сети и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией.

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