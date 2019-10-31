В выходные в Перми немного потеплеет

12:23 | 1.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, пасмурно, снег. Сегодня, 1 ноября, днем в Перми будет около -4°C, ночью – до -10°C.



Завтра будет около -1°C. В воскресенье, 3 ноября, столбик термометра покажет 0°C; в понедельник будет чуть выше нуля, продолжатся небольшие осадки в виде снега. Последующая рабочая неделя, по предварительным прогнозам, принесет потепление.

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