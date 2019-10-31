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10:28 | 1.11.2019
Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю приступили к реализации профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
В начале встречи перед слушателями выступил руководитель вуза, заместитель председателя Общественного совета при краевом ведомстве Алексей Гоголев. Он отметил актуальность выбранной для обсуждения темы, подчеркнул необходимость углубления знаний студентов в этой области для возможности противодействия незаконному внешнему влиянию.
Далее специалист объяснила учащимся, что под экстремизмом следует понимать идеологию разрушения и насилия, угрожающую стабильности жизни людей. В связи с распространением подобных антиобщественных взглядов в мировом пространстве необходимо знать, какие последствия наступают за нарушение установленных запретов в этой сфере.
Спикер отметила, что все чаще экстремистские настроения проявляются в сети интернет, поэтому пользователям нужно критически относиться к размещаемой в социальных сетях информации, содержанию публикуемых текстов, аудиозаписей, видеоматериалов и комментариев. Кроме того, необходимо оставаться бдительными при онлайн-общении с незнакомыми людьми. Далеко не у всех собеседников благие намерения, некоторые из них стремятся вовлечь граждан в экстремистскую деятельность.
На конкретных примерах эксперт рассказала, какие методы используют злоумышленники для вербовки молодых людей, привлечения их в запрещенные организации. Она отметила, что преступники, как правило, обладают знаниями в области психологии, входят в доверие к своей жертве, знают, какие рычаги воздействия наиболее эффективны для формирования у человека положительного отношения к незаконным действиям.
Обсуждение продолжил представитель Общественного совета при краевом главке, председатель духовного управления мусульман Пермского края Анвар Арипович. В своем выступлении он призвал студентов быть толерантными во взаимоотношениях со сверстниками, уважительно относиться к представителям других этносов и вероисповеданий. Анвар Аблаев также объяснил, почему мусульмане категорически осуждают любые экстремистские действия, совершенные под прикрытием религиозных идей.
В завершение встречи студенты в знак непринятия взглядов антиобщественных течений, противодействия их незаконному характеру сфотографировались с главным лозунгом проводимой акции «Нет ненависти».
© «Вечерние ведомости»
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