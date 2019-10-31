Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю приступили к реализации профилактической акции «Нет ненависти и вражде»

10:28 | 1.11.2019

В краевой столице сотрудники полиции при содействии Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Пермскому краю приступили к реализации профилактической акции «Нет ненависти и вражде». Представитель краевого МВД совместно с руководителем духовного управления мусульман в Пермском крае Анваром Аблаевым и экспертом по межконфессиональным отношениям встретились со студентами Пермского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В интерактивной форме они обсудили с учащимися вопросы противодействия экстремистским проявлениям в молодежной среде.

В начале встречи перед слушателями выступил руководитель вуза, заместитель председателя Общественного совета при краевом ведомстве Алексей Гоголев. Он отметил актуальность выбранной для обсуждения темы, подчеркнул необходимость углубления знаний студентов в этой области для возможности противодействия незаконному внешнему влиянию.

Далее специалист объяснила учащимся, что под экстремизмом следует понимать идеологию разрушения и насилия, угрожающую стабильности жизни людей. В связи с распространением подобных антиобщественных взглядов в мировом пространстве необходимо знать, какие последствия наступают за нарушение установленных запретов в этой сфере.

Спикер отметила, что все чаще экстремистские настроения проявляются в сети интернет, поэтому пользователям нужно критически относиться к размещаемой в социальных сетях информации, содержанию публикуемых текстов, аудиозаписей, видеоматериалов и комментариев. Кроме того, необходимо оставаться бдительными при онлайн-общении с незнакомыми людьми. Далеко не у всех собеседников благие намерения, некоторые из них стремятся вовлечь граждан в экстремистскую деятельность.

На конкретных примерах эксперт рассказала, какие методы используют злоумышленники для вербовки молодых людей, привлечения их в запрещенные организации. Она отметила, что преступники, как правило, обладают знаниями в области психологии, входят в доверие к своей жертве, знают, какие рычаги воздействия наиболее эффективны для формирования у человека положительного отношения к незаконным действиям.

Обсуждение продолжил представитель Общественного совета при краевом главке, председатель духовного управления мусульман Пермского края Анвар Арипович. В своем выступлении он призвал студентов быть толерантными во взаимоотношениях со сверстниками, уважительно относиться к представителям других этносов и вероисповеданий. Анвар Аблаев также объяснил, почему мусульмане категорически осуждают любые экстремистские действия, совершенные под прикрытием религиозных идей.

В завершение встречи студенты в знак непринятия взглядов антиобщественных течений, противодействия их незаконному характеру сфотографировались с главным лозунгом проводимой акции «Нет ненависти».

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