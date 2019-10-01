В выходные в Перми вновь будет закрыто движение на ремонтируемых участках улицы Героев Хасана

19:01 | 31.10.2019

С 00:00 2 ноября до 05:00 4 ноября подрядчик будет строить участки канализации и водопровода, пересекающие улицу. Движение общественного транспорта будет изменено.



Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с этим изменится движение некоторых автобусных маршрутов.



Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.



Маршрут №4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.



Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс».

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