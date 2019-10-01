C ноября в Перми все автобусы маршрута №32 будут следовать до микрорайона Васильевка

18:54 | 31.10.2019

С 1 ноября вносятся изменения в маршрут следования автобуса №32 «микрорайон Васильевка – Центральный рынок».



Состоялась встреча начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина с жителями Орджоникидзевского района по вопросу движения автобусного маршрута №32. Жители были не довольны тем, что часть автобусов этого маршрута следует только до остановки «Мичуринские сады». По итогам встречи было принято решение о продлении маршрута следования всех автобусов до микрорайона Васильевка.

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