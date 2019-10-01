Пермь: новости дня
18:46 | 31.10.2019
День народного единства в Прикамье отпразднуют фестивалями, ярмаркой и этнографическим диктантом
Непосредственно в День народного единства в Березниках (Усолье) пройдет традиционный интеллектуальный батл среди молодежных команд, в Губахе – фестиваль национальных культур «Солнце Губахи» и праздничный концерт «У России много берегов», в Юрле – интеллектуальная игра «В единстве наша сила», в Кизеле – флешмоб «Вперед, Россия!», в Кудымкаре – городской конкурс художественной самодеятельности среди трудовых коллективов «В семье единой» и др. Подробную информацию о мероприятиях, посвященных Дню народного единства и запланированных в территориях Прикамья, можно узнать на сайтах и в социальных сетях местных органов самоуправления.
1 ноября многие территории Пермского края присоединятся к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». О том, где именно будет проходить акция, можно узнать по ссылке (http://miretno.ru/places/), выбрав необходимый субъект РФ. Написать диктант можно и онлайн (http://miretno.ru/) с 11:00 1 ноября до 23:59 4 ноября.
Кроме того, 3 ноября в Прикамье пройдет общероссийская акция «Ночь искусств», к которой присоединятся галереи, музеи, выставочные центры и кинотеатры. Подробнее с программой акции можно ознакомиться на сайте: http://www.permartnight.ru/.
В краевой столице центральным мероприятием станет универсальная ярмарка, которая развернется перед Дворцом культуры им. А.Г. Солдатова 4 ноября, с 12:00 до 18:00. Пермякам и гостям города будут представлены как продовольственные товары, изготовленные местными производителями, – мед, масло, молоко, сметана, сыры, колбасы, ягоды, грибы, сухофрукты, так и изделия мастеров народных промыслов – игрушки, кухонная утварь, теплые носки, варежки, сувениры и многое другое.
И, конечно же, праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во всех районах Перми. В Кировском районе состоятся тематические обзоры и беседы, праздничный концерт и интерактивное занятие «Мы корни на этой земле». В Мотовилихинском районе пермяков ждут на тематических просмотрах и книжных выставках. Концертные программы, книжные выставки, семейный праздник подготовлены для жителей Свердловского района. Также 7 ноября, в 11:00, в библиотеке № 12 пройдет патриотическая беседа «Русь единая, Русь непобедимая», а в 12:00 8 ноября в библиотеке № 25 начнется патриотический час «С чего начинается Родина».
Полный список событий, посвященных Дню народного единства, можно посмотреть здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/plan_meroprijatij_4.11.docx.
© «Вечерние ведомости»
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