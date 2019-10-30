Пермь: новости дня
12:53 | 31.10.2019
В Прикамье провели родительское собрание для новобранцев осеннего призыва
«По разнарядке большая часть отправится служить в сухопутные войска – 1842 человека, затем в ракетные войска стратегического назначения – 217 человек, в воздушно-космические войска – 188 новобранцев, в военно-морской флот – 181. Часть солдат направляем на обучение военно-учетным специальностям», – сообщил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин. Он также рассказал собравшимся о правах и обязанностях призывников и нормативных документах, регламентирующих порядок прохождения службы осеннего призыва.
Родителей в первую очередь интересовали вопросы оказания медицинской помощи и связи с сыновьями. По словам Анатолия Мочалкина, связаться с призывниками можно по сотовому телефону, для этого служащим вполне достаточно иметь при себе «простой» кнопочный аппарат. «Кроме того, через семь дней после прибытия призывников на место службы мы направляем информацию о месте дислокации части, где служит ваш сын, номера телефонов командования и старших офицеров», – уточнил он.
Председатель Совета солдатских матерей Нина Шевелева довела до сведения участников собрания обширный перечень вопросов, решаемых этой организацией. Со своей стороны начальник отдела по работе с правоохранительными органами Дмитрий Шевченко рассказал о вопросах, решаемых аппаратом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
В ходе встречи была поднята тема о росте престижа службы в армии в Российской Федерации. По словам председателя резервного состава призывной комиссии, первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова, «у молодых людей есть возможность определиться и сделать правильный выбор, как выстраивать свою дальнейшую жизнь, есть возможность получить профессию и, конечно, военный билет, отсутствие которого в будущем создаст сложности при устройстве на работу как на государственную и муниципальную службу, так и во многие престижные организации и предприятия».
Отметим, на сборном пункте военного комиссариата будущие защитники находятся не более двух дней. Здесь их обеспечивают форменной одеждой, оформляют персональные электронные карты и банковские (для начисления денежного довольствия). На территории сборного пункта имеются все условия для централизованного прохождения медосмотра и, в случае необходимости, дообследования, а также психологического обследования. Кроме того, старшие командиры знакомят новобранцев с Уставом воинской службы.
Осенний призыв начинается 1 октября, а заканчивается 31 декабря. В армию отправляют мужчин от 18 до 27 лет, ранее не проходивших военную службу и не имеющих от нее отсрочки.
© «Вечерние ведомости»
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