В домашнем матче «Пермские медведи» обыграли «Каустик» из Волгограда

12:26 | 31.10.2019

В девятом матче мужской гандбольной Суперлиги ГК «Пермские медведи» одержал победу над командой «Каустик» из Волгограда. Хозяева обыграли гостей со счетом 37:28.



Пермяки с первых минут матча показали высокую сплоченность и точность игры. По итогам первой пятиминутки «Пермские медведи» оторвались от противника с разницей в 2 очка. К первому перерыву хозяева вели в счете 18:13. Во втором тайме пермяки также сохранили значительный отрыв, что позволило им одержать официальную победу над волгоградским «Каустиком». Разница в счете составила 9 очков.

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