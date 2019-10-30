Пермь: новости дня
12:22 | 31.10.2019
В Перми устанавливают новые контейнерные площадки для сбора мусора
Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, в этом году будет установлено 26 новых контейнерных площадок. Новые места для накопления отходов уже появились по адресам: Серебрянский проезд, 3, 5, 7, Комсомольский проспект, 68.
Напоминаем, для установки контейнерной площадки во дворе жители должны провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, оформить этот вопрос в протоколе и подать заявку в администрацию своего района.
Работы по установке новых контейнерных площадок ведутся во всех районах города. Например, в Орджоникидзевском районе новые площадки для сбора мусора появились около 9 многоквартирных домов. В Мотовилихинском районе площадки для сбора мусора установлены в микрорайонах индивидуальной жилой застройки – это Висим, Запруд, Гарцы, Язовая, Верхняя Курья, Вышка I, Вышка II.
С начала года контроль за работой перевозчиков по обращению с ТКО (сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению) ведется региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго». Перевозчики направляют отходы на лицензированные полигоны по захоронению ТКО.
© «Вечерние ведомости»
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