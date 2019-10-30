«Управляем вместе» готов к запуску голосования по объектам комфортной городской среды

12:20 | 31.10.2019

29 октября на VI городском форуме «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка» заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков сообщил о технической готовности портала «Управляем вместе» к проведению рейтингового голосования жителей Пермского края по объектам для включения их в программу благоустройства городской среды. Аналогичным образом на портале жители уже подают заявки на участие в проектах инициативного бюджетирования, общественного самоуправления и проектах социальных и гражданских инициатив.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что портал «Управляем вместе» становится одним из ведущих инструментов вовлечения граждан в процесс управления регионом.



Обсуждение вектора развития проекта как инструмента достижения целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» состоялось в рамках круглого стола, посвященного созданию комфортной городской среды. Сейчас портал включает в себя пять основных сервисов: обратную связь, информационную открытость, краудсорсинговую платформу, сервис подачи заявок для участия в проектах и онлайн-голосование.



«Управляем вместе» сегодня является основой реализации стандарта умного города, – подчеркнул Андрей Комраков. – В планах по развитию проекта – синхронизация деятельности муниципальных служб и автоматизация процессов в сфере ЖКХ».



На форуме также обсудили вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», а также перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства.



В завершение мероприятия прошла церемония награждения победителей и призеров городского киберспортивного турнира по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». В турнире приняло участие больше 1,5 тыс. учащихся из 33 общеобразовательных организаций города Перми. Соревнования проходили в трех возрастных группах по уровням игры «Дом», «Квартал» и «Чистый город». Победителю, набравшему максимальное количество баллов, представители госкорпорации вручат путевку в Международный детский центр «Артек» на профильную смену.

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