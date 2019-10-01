Прикамских бизнесменов научат пользоваться господдержкой для малого и среднего предпринимательства

18:24 | 30.10.2019

7 ноября с 9:00 в Перми, на площадке технопарка «Кванториум Фотоника», состоится уникальная стратегическая сессия, посвященная мерам господдержки малого и среднего предпринимательства. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация, которую можно осуществить по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgXOUzKRV0O3U9XvxXCAwacYcEp55yjPweWix32UT9s0w7zA/viewform.



Сессия будет организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Пермский край стал одним из двадцати регионов, где проводится данное мероприятие.



По словам организаторов, в секциях стратегической сессии используется методология дизайн-мышления, а их формат предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора. В мероприятии примут участие предприниматели региона, заместитель министра промышленности Пермского края Екатерина Макаренко, руководитель направления по работе с госсектором АО «Деловая среда» Жанна Хайрединова, представители Университета «Синергия» и Министерства экономического развития РФ.



«Благодаря подобным сессиям представители госаппарата и предприниматели могут погрузиться в единую методологическую среду и атмосферу бизнес-творчества, которая даст возможность совместно решить многие вопросы, учитывая мнения друг друга. Нам очень важно понимать, что чувствует предприниматель, когда он обращается за господдержкой, какие эмоции испытывает, с какими проблемами сталкивается, чтобы меры господдержки становились эффективнее и доступнее», – отметила заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.



В результате сессии будет проведен анализ опыта получения предпринимателями поддержки, собрана обратная связь, разработаны и протестированы идеи по улучшению сервиса для ее получения.



Мероприятие пройдет при поддержке краевого минпромторга, Минэкономразвития РФ, Университета «Синергия», а также АО «Деловая среда».



Напомним, в Пермском крае в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Прикамье предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого.

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