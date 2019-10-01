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17:49 | 30.10.2019
В Перми Дворец культуры им. Калинина принял первых зрителей после капитального ремонта
В торжественном открытии зрительного зала приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры края Вячеслав Торчинский, заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов, депутаты Законодательного собрания края и гордумы.
- Сегодня для нашего города, особенно микрорайонов Октябрьский, Крохалева, Краснова, – большой праздник. Представить эту часть Свердловского района без Дворца им. Калинина очень сложно. Всем известно заводское прошлое дворца, поэтому рад видеть в этом зале ветеранов. Рад видеть детей, ведь в том числе для них отремонтирован зал. Уверен, что дворец будет очень востребован творческими коллективами, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Для зрителей состоялась концертная программа «К звездам!», в фойе работала выставка «Дворец: Вчера. Сегодня. Завтра».
История Дворца культуры им. Калинина началась 3 ноября 1970 года. С этого времени учреждение стало настоящим культурно-деловым центром для жителей микрорайонов Крохалева, Краснова, Октябрьский.
Основная деятельность Дворца культуры направлена на сохранение и развитие разнообразных форм художественного творчества, организацию досуга населения, обеспечение информационных и методических услуг.
В репетиционных классах и кабинетах дворца занимаются творческие коллективы разных направлений и жанров, которые регулярно становятся лауреатами и дипломантами различных конкурсов, фестивалей международного и российского уровней. Под руководством опытных преподавателей развивают свои способности более 400 человек. Ребята всех возрастов, а также взрослые жители района: труженики предприятий, молодежь, ветераны войны и труда с огромным желанием занимаются в коллективах художественной самодеятельности.
Накануне полувекового юбилея городские власти провели капитальный ремонт зрительного зала, обновили системы вентиляции и кондиционирования. Теперь зал на 700 мест оснащен современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения, «одеждой» и автоматической механикой сцены. Зал является многофункциональным. Он может быть использован как для концертных, так и для театральных постановок. При выполнении работ применялись материалы для создания качественной акустики.
Кроме того, в рамках текущего ремонта была обновлена центральная часть крыльца, обеспечена доступность для маломобильных групп населения, а также пожарная безопасность.
В последующем планируется активное развитие во Дворце творческих коллективов разного направления и возрастных категорий. Так, например, не так давно был организован танцевальный проект «Громовшоу». Кроме того, при проведении реконструкции Дворца молодежи именно Дворец культуры им. Калинина станет местом для организации молодежных мероприятий и волонтерской деятельности.
В целом по Пермскому краю за последние три года в 225 домах культуры провели ремонты, в отдельных учреждениях обновили сцены, зрительные залы, закупили музыкальные инструменты, новое оборудование.
© «Вечерние ведомости»
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