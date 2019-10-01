Пермская кадетская школа № 1 вошла в топ-100 лучших школ России

17:39 | 30.10.2019

В рамках VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» состоялось подведение итогов федерального конкурса «100 лучших школ России». Пермская кадетская школа № 1 была признана лауреатом в номинации «Лучшая кадетская школа-2019», а директор образовательного учреждения награжден почетным знаком «Директор года-2019».



Как отмечают на сайте форума, лауреатами конкурса становятся лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Им вручается золотая медаль «100 лучших школ России», подтверждаемая дипломом.



В рамках форума также состоялись встречи с директорами школ и организаций дополнительного образования; с докладами по вопросам образования выступили представители Госдумы, Министерства образования и науки, Российской академии наук, Национальной ассоциации директоров и учителей школ России.



Отметим, краевые власти ведут системную работу по поддержке кадетского образования. С прошлого года в Прикамье введен новый механизм поддержки кадетских классов. Гранты в течение этого года получат десять образовательных учреждений. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, кадетство – это концентрация всех образовательных программ. В таких классах усиленная подготовка, глубокое патриотическое, нравственное, спортивное воспитание. Кроме того, пермские кадеты принимают активное участие в мероприятиях общественного патриотического проекта «КаДетство», который поддерживает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Так, в середине октября юные прикамцы стали победителями спартакиады «Кадет Приволжья-2019».

© «Вечерние ведомости»