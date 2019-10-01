В краевой перинатальный центр до конца года поступит новое оборудование для выхаживания новорожденных

16:30 | 30.10.2019

В Пермском крае подведены итоги аукциона на закупку инкубатора-трансформера (кувеза) для выхаживания недоношенных и доношенных новорожденных, способного трансформироваться в открытую реанимационную систему, сообщает региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Победителем признано ООО «Альфа Мед». На приобретение оборудования будет направлено 4,8 млн рублей из краевого бюджета. В Пермский краевой перинатальный центр инкубатор-трансформер поступит до 15 декабря текущего года.



Инкубатор применяется для поддержания необходимой влажности воздуха и уровня кислорода вокруг младенца, а также для поддержания температуры тела новорожденных с нарушениями терморегуляции. «В кувезе имитируется среда, схожая со средой в утробе матери, что позволяет создать максимально комфортные условия для недоношенного новорожденного», – пояснила руководитель Пермского краевого перинатального центра Вера Лошкарева. Кроме того, в новом аппарате предусмотрено полное открытие трех стенок отсека инкубатора. Это даст возможность при необходимости проводить оперативные вмешательства новорожденному ребенку, не перекладывая его из кувеза.



Отметим, в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. В период с 1 января по 1 октября текущего года закуплено более 300 единиц современной медицинской техники на сумму 1,1 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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