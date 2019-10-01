В ночь на 31 октября в Перми будет закрыто движение транспорта на участке Комсомольского проспекта

15:26 | 30.10.2019

В связи с проведением работ по укладке асфальтобетона на участке от улицы Ленина до улицы Пермской с 00:00 до 06:00 31 октября будет перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 00:00 до 06:00 31 октября на участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта в рамках реконструкции Комсомольского проспекта.



Напомним, что со 2 июля стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. В этом году осуществляется благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.

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