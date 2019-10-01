Жители Прикамья примут участие во всероссийской акции в честь Дня народного единства

15:13 | 30.10.2019

Министерство промышленности РФ запускает флешмоб, приуроченный к празднованию Дня народного единства, и приглашает жителей Пермского края принять в нем участие. Акция будет проходить до 4 ноября 2019 года.



По словам организаторов флешмоба, единство и национальная идентичность - это, в первую очередь, сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отношение к нашим традициям. В то же время, регионы страны выступили с инициативой проведения в соцсетях в честь праздника акции, направленной на развитие народных художественных промыслов, а также на вовлечение каждого гражданина России в дело сохранения традиционной культуры и наших уникальных производств.



Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фотографию с товарами народного промысла Пермского края. Это могут быть сувениры из селенита и красной глины, суксунский самовар или туеса из бересты, а также все то, что сохранилось от старших поколений – мам и пап, бабушек и дедушек. Представители коми-пермяков могут сфотографироваться в национальных костюмах или показать традиционное убранство в своем доме.



Далее необходимо опубликовать фото в социальных сетях с хештегами #Россия #мыедины #нхп #Пермскийкрай #наименованиепромысла. Лучшие сториз будут опубликованы в социальных сетях федерального Минпромторга.

© «Вечерние ведомости»