«Горьковка» приглашает на заседание клуба «Пермский краевед» и выставку

15:07 | 30.10.2019

30 октября в 18:30 в библиотеке им. Горького состоится заседание клуба «Пермский краевед».



В программе запланированы выступления:



- О наших университетах (Г. И. Жаворонкова, сотрудник Научной библиотеки ПГАТУ и А.А. Маткин, старший преподаватель ПГГПУ),



- Наследие художника В. Ф. Мальцева (О. М. Власова, доктор искусствоведения),



- Вспоминаем профессора Г. Н. Чагина, к годовщине ухода ученого (А.В. Шилов, кандидат исторических наук),



- Города-побратимы Перми (В.Ф. Гладышев, журналист, краевед).



Заседание будет проходить в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 6+.



Кроме того, в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная юбилею трамвайного движения в Перми.



90 лет со дня отправления трамвайного поезда в первый рейс по улицам Перми исполнится 7 ноября. Мотовилиха салютовала трамваю тремя артиллерийскими залпами. Протяженность первого маршрута Мотовилиха – улица Осинская была 13,2 км, парк трамваев составлял всего 11 вагонов.



О целесообразности строительства трамвая в городе Пермское городское общественное управление собирало материалы еще в 1908 году. В 1911 году был принят проект строительства трамвайных путей за счет городского займа. На выставке в Горьковке представлены доклады экспертов по рассмотрению проекта трамвая в Перми, финансовый план и смета устройства в Перми трамвая первой очереди.



Подготовительные работы нарушила Первая мировая война. И лишь 29 августа 1927 года на Пленуме Пермского городского Совета вновь приняли решение о строительстве трамвая.



Летопись развития трамвайного парка Перми можно проследить в книгах к юбилейным датам пермского трамвая, по заметкам в газетах «Звезда», «Известия», «Вечерняя Пермь», «Местное время» и др. Интересны сведения по развитию трамвайного парка Перми в статистических словарях и справочниках за разные годы: «Хозяйство Урала» (1929 год), «Календарь-справочник Пермской области на 1969 год», «Наш Пермский край» (2012 год), «Пермский край – 80 лет. Цифры и факты» (2018 год).



На выставке в Горьковке есть схемы пассажирского транспорта Перми, в том числе и трамваев в разные годы, открытки об истории развития трамвайного движения Перми.



Выставка будет работать по 30 ноября в холле 1 этажа краевой библиотеки. Вход свободный, 7+.

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