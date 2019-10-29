Пермячка завоевала «золото» на первенстве Европы по скалолазанию

12:19 | 30.10.2019

В Воронеже завершилось первенство Европы по скалолазанию среди участников в возрасте от 14 до 19 лет. В дисциплине «скорость» пермская спортсменка Дарья Кузнецова заняла первое место в группе «юниорки». Всего в соревнованиях приняло участие 222 человека.

Подготовкой Дарьи занимался тренер Владимир Попов. Он отметил, что в тренировочном процессе использовался системный подход. «В целом наша победа – это ожидаемый результат. Мы упорно шли к тому, чтобы взойти на пьедестал. Для этого Дарья тренировалась по четыре часа в день шесть раз в неделю», – сказал он.



Как отмечают организаторы, первенство проводилось с целью всестороннего развития и популяризации скалолазания в России.



Из Перми в турнире приняли участие шесть спортсменов. В дисциплине «скорость» выступила еще одна пермячка – Варвара Лузина (группа «девушки 14–15 лет»). Остальные члены команды соревновались в дисциплине «трудность» в разных возрастных категориях.

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