Прикамье получит более 60 млн рублей на строительство и ремонт домов культуры в рамках нацпроекта

12:12 | 30.10.2019

В 2021 году будет построен новый Дом культуры в деревне Песьянка Пермского района, а в 2022-м будут капитально отремонтированы Ильинский дом культуры в Ильинском муниципальном районе и Култаевский культурно-досуговый центр Култаевского сельского поселения, сообщает министерство культуры Пермского края.



Реализация проектов стала возможна благодаря федеральной поддержке в размере почти 61,4 млн рублей в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование из бюджета Прикамья в рамках регионального проекта «Культурная среда» составит порядка 21,3 млн рублей, еще более 2 млн будет выделено из муниципальных бюджетов.



Новый Дом культуры в деревне Песьянке будет работать для шести соседних территорий и вместит в себя концертный зал на 150 мест. Кроме того, в новом здании разместятся помещения для клубной деятельности и библиотечный пункт.



В 2022 году будет проведен капитальный ремонт в Култаевском КДЦ и в Доме культуры поселка Ильинский. В ходе работ будут отремонтированы фасады, заменена кровля, окна и двери. Масштабная реконструкция коснется и зрительных залов, где планируется обновление дизайна помещений. Также планируется преобразование сцен клубов, в том числе их внутренней механики, и закупка нового современного светового оборудования.



Отметим, ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников указал, что одной из основных задач краевого правительства является создание современной инфраструктуры как в городах, так и в небольших населенных пунктах. «Для этого за последние три года в 225 домах культуры провели ремонт, где-то обновили сцены, зрительные залы, закупили музыкальные инструменты, новое оборудование. В том числе и для показа фильмов и онлайн-трансляций музыкальных и культурных мероприятий. В следующие три года должны сделать еще 310 домов культуры», – сообщил глава Прикамья.



Напомним, региональный проект «Культурная среда» осуществляется по Указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в рамках национального проекта «Культура». Одной из основных задач регионального проекта является создание и реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений.

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