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13:25 | 29.10.2019

Пермская спортсменка стала серебряным призером всероссийских соревнований по спортивной аэробике

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа прошли II всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Жемчужина Югры».

Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из Москвы, Омска, Тюмени, Уфы, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Когалыма, Нягани, Нефтеюганска.

Пермский край представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орленок». Так, второе место в возрастной категории 15-17 лет заняла Татьяна Вепрева. Кром того, трио Варвары Щуклиной, Анастасии Вершининой и Анастасии Третьяковой заняло седьмое место в возрастной категории 12-14 лет, а Мария Головкина стала восьмой финалисткой соревнований.

Команда спортивной аэробики тренируется под руководством Ирины Рерих.

© «Вечерние ведомости»

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