Пермь: новости дня
13:25 | 29.10.2019
Пермская спортсменка стала серебряным призером всероссийских соревнований по спортивной аэробике
Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из Москвы, Омска, Тюмени, Уфы, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Когалыма, Нягани, Нефтеюганска.
Пермский край представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орленок». Так, второе место в возрастной категории 15-17 лет заняла Татьяна Вепрева. Кром того, трио Варвары Щуклиной, Анастасии Вершининой и Анастасии Третьяковой заняло седьмое место в возрастной категории 12-14 лет, а Мария Головкина стала восьмой финалисткой соревнований.
Команда спортивной аэробики тренируется под руководством Ирины Рерих.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:44 | 29.10.2019
В Пермском центре бизнеса проконсультируют предпринимателей по вопросам отмены ЕНВД
15:02 | 29.10.2019
Жители Екатеринбурга решили устроить флешмоб против инвалида
14:34 | 29.10.2019
5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков
14:28 | 29.10.2019
«Да ты знаешь, кто я такой?»: в Екатеринбурге автолюбителю грозит тюрьма из-за конфликта со следователем
14:05 | 29.10.2019
Жители Пермского края могут написать Географический диктант онлайн
14:01 | 29.10.2019
В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом
13:46 | 29.10.2019
В Екатеринбург едут представители ООН
13:25 | 29.10.2019
Пермская спортсменка стала серебряным призером всероссийских соревнований по спортивной аэробике
13:19 | 29.10.2019
Депутата гордумы обвинили в уклонении от службы в армии
13:17 | 29.10.2019
Администрация Перми закупит девять новых трамваев
13:13 | 29.10.2019
В Перми ликвидируют последствия порывов сильного ветра
13:02 | 29.10.2019
В понедельник в Перми запретят продажу спиртного
12:45 | 29.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось ограждение для будущего катка
12:26 | 29.10.2019
Житель Прикамья стал победителем Международного кинофестиваля «ЛАМПА»
12:21 | 29.10.2019
«Выбросилась неожиданно»: что стало известно о погибшей молодой маме в Екатеринбурге
12:02 | 29.10.2019
Для проведения Универсиады в Екатеринбурге придётся увеличить госдолг
11:23 | 29.10.2019
Стала известна дата первого заседания по делу полицейских, обвиняемых в пытках подростков в Каменске-Уральском
11:02 | 29.10.2019
Судебные приставы арестовали дачу должника в Косулино
10:53 | 29.10.2019
На Урале возбудили уголовное дело по факту порчи земли нефтепродуктами
10:30 | 29.10.2019
В Березовском сгорел садовый дом и частная баня
09:57 | 29.10.2019
В Екатеринбурге почтят память жертв политических репрессий
09:28 | 29.10.2019
25 тысяч свердловчан ждут восстановления электроснабжения
08:26 | 29.10.2019
Пермские дзюдоисты привезли награды с соревнований в Оренбурге
20:33 | 28.10.2019
На улицах Екатеринбурга из-за ветра на дороги стали падать деревья
20:29 | 28.10.2019
Прокуратура потребовала возобновления уголовного дела по хищению государственных драгметаллов на Урале
19:44 | 28.10.2019
Экологи Нижнего Тагила зафиксировали выброс сероводорода
19:07 | 28.10.2019
В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков
18:50 | 28.10.2019
Работы в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге закончатся 4 декабря
18:39 | 28.10.2019
В Краснотурьинске задержали молодого человека, угнавшего автомобиль
17:40 | 28.10.2019
Игорь Сапко принял участие в Общероссийском «Форуме стратегов»