Пермские ученые могут определять психотип пользователей соцсетей по комментариям

13:22 | 29.10.2019

Лингвисты и математики ПГНИУ совместно разработали программу «BFI CNN Detector», которая определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. Новая платформа позволяет с точностью до 70% определять психологические параметры собеседника. Программа подойдет для операционных систем Windows, Linux или Mac OS X.



«Исследования социальных сетей в России ведутся уже давно. Но мы решили подойти с другой стороны. Обычно рассматриваются только лайки и репосты пользователей. Мы же решили исследовать, что именно и как пишут люди в комментариях. На основе полученных данных мы смогли составить психолингвистический портрет пользователя», — рассказал профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.



В базу данных программы внесена 21 тысяча текстов пользователей, которые анализируются по стилистике, жанрам, реактивности, информативности — всего более 150 категорий. Кроме этого, в программу внесены такие параметры информантов, как возраст, пол, количество постов и психологические черты, которые собирались с помощью опросника The Big Five Inventory.



«В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности. Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию», — продолжил Константин Белоусов. Ученые также отмечают, что люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Пользователи, у которых в текстах присутствует сочувствие, чаще всего доброжелательные и консервативные.



Программа «BFI CNN Detector» выполнена в рамках государственного задания от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, запатентована и зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ. Сейчас программа передана в Минобрнауки РФ.

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