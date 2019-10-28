Пермь: новости дня
13:22 | 29.10.2019
Пермские ученые могут определять психотип пользователей соцсетей по комментариям
«Исследования социальных сетей в России ведутся уже давно. Но мы решили подойти с другой стороны. Обычно рассматриваются только лайки и репосты пользователей. Мы же решили исследовать, что именно и как пишут люди в комментариях. На основе полученных данных мы смогли составить психолингвистический портрет пользователя», — рассказал профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.
В базу данных программы внесена 21 тысяча текстов пользователей, которые анализируются по стилистике, жанрам, реактивности, информативности — всего более 150 категорий. Кроме этого, в программу внесены такие параметры информантов, как возраст, пол, количество постов и психологические черты, которые собирались с помощью опросника The Big Five Inventory.
«В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности. Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию», — продолжил Константин Белоусов. Ученые также отмечают, что люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Пользователи, у которых в текстах присутствует сочувствие, чаще всего доброжелательные и консервативные.
Программа «BFI CNN Detector» выполнена в рамках государственного задания от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, запатентована и зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ. Сейчас программа передана в Минобрнауки РФ.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:44 | 29.10.2019
В Пермском центре бизнеса проконсультируют предпринимателей по вопросам отмены ЕНВД
15:02 | 29.10.2019
Жители Екатеринбурга решили устроить флешмоб против инвалида
14:34 | 29.10.2019
5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков
14:28 | 29.10.2019
«Да ты знаешь, кто я такой?»: в Екатеринбурге автолюбителю грозит тюрьма из-за конфликта со следователем
14:05 | 29.10.2019
Жители Пермского края могут написать Географический диктант онлайн
14:01 | 29.10.2019
В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом
13:46 | 29.10.2019
В Екатеринбург едут представители ООН
13:25 | 29.10.2019
Пермская спортсменка стала серебряным призером всероссийских соревнований по спортивной аэробике
13:19 | 29.10.2019
Депутата гордумы обвинили в уклонении от службы в армии
13:17 | 29.10.2019
Администрация Перми закупит девять новых трамваев
13:13 | 29.10.2019
В Перми ликвидируют последствия порывов сильного ветра
13:02 | 29.10.2019
В понедельник в Перми запретят продажу спиртного
12:45 | 29.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось ограждение для будущего катка
12:26 | 29.10.2019
Житель Прикамья стал победителем Международного кинофестиваля «ЛАМПА»
12:21 | 29.10.2019
«Выбросилась неожиданно»: что стало известно о погибшей молодой маме в Екатеринбурге
12:02 | 29.10.2019
Для проведения Универсиады в Екатеринбурге придётся увеличить госдолг
11:23 | 29.10.2019
Стала известна дата первого заседания по делу полицейских, обвиняемых в пытках подростков в Каменске-Уральском
11:02 | 29.10.2019
Судебные приставы арестовали дачу должника в Косулино
10:53 | 29.10.2019
На Урале возбудили уголовное дело по факту порчи земли нефтепродуктами
10:30 | 29.10.2019
В Березовском сгорел садовый дом и частная баня
09:57 | 29.10.2019
В Екатеринбурге почтят память жертв политических репрессий
09:28 | 29.10.2019
25 тысяч свердловчан ждут восстановления электроснабжения
08:26 | 29.10.2019
Пермские дзюдоисты привезли награды с соревнований в Оренбурге
20:33 | 28.10.2019
На улицах Екатеринбурга из-за ветра на дороги стали падать деревья
20:29 | 28.10.2019
Прокуратура потребовала возобновления уголовного дела по хищению государственных драгметаллов на Урале
19:44 | 28.10.2019
Экологи Нижнего Тагила зафиксировали выброс сероводорода
19:07 | 28.10.2019
В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков
18:50 | 28.10.2019
Работы в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге закончатся 4 декабря
18:39 | 28.10.2019
В Краснотурьинске задержали молодого человека, угнавшего автомобиль
17:40 | 28.10.2019
Игорь Сапко принял участие в Общероссийском «Форуме стратегов»