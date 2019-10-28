В Перми ликвидируют последствия порывов сильного ветра

13:13 | 29.10.2019

28 октября в краевой столице наблюдались сильные порывы ветра до 20-25 м/с.



По данным на 17:45 28 октября в единую диспетчерскую службу поступило 22 сообщения о последствиях прохождения шквалистого ветра. В частности, о повреждении остановочных комплексов, рекламного щита, кровли, об упавших деревьях, о поврежденных мусорных урнах. Пострадавших нет. Информация была оперативно направлена подрядным организациям, управляющим компаниям, районным администрациям, которые приступили к устранению последствий шквалистого ветра.



Кроме того, стало известно о повреждении смотровой площадки в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Специалисты департамента культуры и молодежной политики администрации города выехали на место для оценки ситуации и ее восстановления. В Орджоникидзевском районе из-за шквалистого ветра произошел порыв на сетях электроснабжения в микрорайонах Химики, Нижняя и Верхняя Мостовая, сотрудники филиала «Россети Урала» – «Пермэнерго» занимаются восстановлением сети. Ситуация находится на контроле администрации района.



Специалисты МЧС просят пермяков быть внимательными и при сильных порывах ветра рекомендуют избегать нахождения рядом с рекламными щитами и конструкциями, не укрываться под деревьями, не парковать машины под ними.

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