В понедельник в Перми запретят продажу спиртного

13:02 | 29.10.2019

Розничная продажа алкоголя в День народного единства, 4 ноября, запрещена постановлением краевого правительства.



За нарушение ограничения должностным лицам положен штраф 3-4 тысячи рублей, юридическим – 30-40 тысяч.

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