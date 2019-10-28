Житель Прикамья стал победителем Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

12:26 | 29.10.2019

В Перми подвели итоги Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа». В числе победителей – 21 участник из России, Австралии, Филиппин, Италии, США и Республики Молдовы. Лучшей в номинации «Социальная реклама» признана работа Марата Борисова из Кунгура «Что мы оставим после себя».



В центре его картины одна из насущных проблем современного мира – проблема экологии. Автор размышляет о взаимодействии человека с окружающей средой, о возрастающей с каждым годом скорости накопления отходов и отсутствии их утилизации. «Тема экологии является актуальной для многих регионов. Кунгур, в свою очередь, вошел в список российских городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Это говорит о том, что нам есть над чем задуматься», – отмечает Марат Борисов.



Всего в этом году экспертный совет конкурса рассмотрел 3560 работ по номинациям «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Социальная реклама», «1+1» и «Особый фокус». В шорт-лист вошло 53 видеоролика и короткометражных фильма, в том числе три работы режиссеров из Пермского края.



Отбор конкурсных работ проводился по двум направлениям: «Профессионал киноиндустрии» и «Любитель кино».



Кинофестиваль «Лампа» организуют Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» и АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» при поддержке администрации губернатора Пермского края.

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