Пермские дзюдоисты привезли награды с соревнований в Оренбурге

08:26 | 29.10.2019

607 спортсменов до 18 лет приняли участие во всероссийских соревнованиях по дзюдо в городе Оренбурге. Команда Пермского края выступила в составе 44 спортсменов.

Победителями в своих весовых категориях стали спортсмены из Перми Фируза Азимова и Ярослав Оборин, пермяки Денис Трубников, Валерия Пушкарева, Елена Костельняк, а также представитель Кунгура Кирилл Кугуелов вошли в число призеров соревнований.



Следующим стартом для наших спортсменов станет первенство России, которое пройдет в Дмитрове.

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