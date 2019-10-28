Пермь: новости дня
08:26 | 29.10.2019
Пермские дзюдоисты привезли награды с соревнований в Оренбурге
Победителями в своих весовых категориях стали спортсмены из Перми Фируза Азимова и Ярослав Оборин, пермяки Денис Трубников, Валерия Пушкарева, Елена Костельняк, а также представитель Кунгура Кирилл Кугуелов вошли в число призеров соревнований.
Следующим стартом для наших спортсменов станет первенство России, которое пройдет в Дмитрове.
© «Вечерние ведомости»
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