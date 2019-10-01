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17:40 | 28.10.2019
Игорь Сапко принял участие в Общероссийском «Форуме стратегов»
В этом году тема форума национальные проекты – «Национальные цели и эффекты для территорий». Участниками стали более 1500 человек - это губернаторы регионов и главы муниципалитетов, среди спикеров министр экономического развития РФ Максим Орешкин и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко отмечает, что национальные проекты, реализация которых стартовала по всей стране в 2019 году, по своей структуре, показателям, горизонту планирования фактически оказались погружены в систему стратегического планирования.
«Однако сегодня федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» не только не содержит понятий национальных целей и проектов, но и не раскрывает вопросы проектного управления, как эффективного механизма реализации документов стратегического планирования. Открытыми остаются вопросы содержания документов стратегического планирования на муниципальном уровне, выстраивания вертикали целеполагания с региональными и федеральными стратегиями», - говорит парламентарий.
Ещё один немаловажный вопрос, который был затронут на Форуме «Нужно ли менять стратегии, показатели под национальные и федеральные проекты?»
«Мы понимаем, что только в 12 регионах России горизонт стратегий совпадает со сроками реализации национальных проектов (2024 год), а в большинстве регионов - срок реализации стратегий социально-экономического развития значительно шире, чем у нацпроектов. Таким образом, здесь национальные проекты выступают в роли ближайших целей стратегий, а ни в коей мере не подменяют их», - говорит Игорь Сапко.
Депутат подчеркивает, что важным и актуальным остается вопрос взаимоувязки стратегических документов и документов территориального планирования.
«В большинстве субъектов РФ нет никаких генеральных планов, или они старые, или механизм внесения в них очень простой и можно кардинально изменить планы в отношении отдельно взятых участков. То есть как документ, он существует скорее номинально и зачастую не связан и не определяет реальное развитие города. Возможное решение проблемы - это Стандарт комплексного развития территории, разработанный при поддержке Минстроя России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стандарт, несомненно, стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и власти», - сказал депутат Государственной Думы.
В завершение Игорь Сапко отметил, что «Форум стратегов» стал сегодня основной площадкой для конструктивных дискуссий по самым важным и острым вопросам развития городов и регионов России.
© «Вечерние ведомости»
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