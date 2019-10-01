Игорь Сапко принял участие в Общероссийском «Форуме стратегов»

17:40 | 28.10.2019

В Санкт-Петербурге 28-29 октября проходит XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». В нем принял участие депутат Государственной Думы от Пермского края и Удмуртской Республики (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко.



В этом году тема форума национальные проекты – «Национальные цели и эффекты для территорий». Участниками стали более 1500 человек - это губернаторы регионов и главы муниципалитетов, среди спикеров министр экономического развития РФ Максим Орешкин и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.



Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко отмечает, что национальные проекты, реализация которых стартовала по всей стране в 2019 году, по своей структуре, показателям, горизонту планирования фактически оказались погружены в систему стратегического планирования.



«Однако сегодня федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» не только не содержит понятий национальных целей и проектов, но и не раскрывает вопросы проектного управления, как эффективного механизма реализации документов стратегического планирования. Открытыми остаются вопросы содержания документов стратегического планирования на муниципальном уровне, выстраивания вертикали целеполагания с региональными и федеральными стратегиями», - говорит парламентарий.



Ещё один немаловажный вопрос, который был затронут на Форуме «Нужно ли менять стратегии, показатели под национальные и федеральные проекты?»



«Мы понимаем, что только в 12 регионах России горизонт стратегий совпадает со сроками реализации национальных проектов (2024 год), а в большинстве регионов - срок реализации стратегий социально-экономического развития значительно шире, чем у нацпроектов. Таким образом, здесь национальные проекты выступают в роли ближайших целей стратегий, а ни в коей мере не подменяют их», - говорит Игорь Сапко.



Депутат подчеркивает, что важным и актуальным остается вопрос взаимоувязки стратегических документов и документов территориального планирования.



«В большинстве субъектов РФ нет никаких генеральных планов, или они старые, или механизм внесения в них очень простой и можно кардинально изменить планы в отношении отдельно взятых участков. То есть как документ, он существует скорее номинально и зачастую не связан и не определяет реальное развитие города. Возможное решение проблемы - это Стандарт комплексного развития территории, разработанный при поддержке Минстроя России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стандарт, несомненно, стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и власти», - сказал депутат Государственной Думы.



В завершение Игорь Сапко отметил, что «Форум стратегов» стал сегодня основной площадкой для конструктивных дискуссий по самым важным и острым вопросам развития городов и регионов России.

© «Вечерние ведомости»