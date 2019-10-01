Пермские школьники победили на международной выставке изобретений

16:51 | 28.10.2019

Ученики школы «Фотоника» возвращаются в Пермь из Индонезии, где проходила Международная выставка молодых изобретателей IEYI–2019, с золотыми медалями и спецпризами.



Напомним, 11-классники Лев Лавров и Олег Неволин представили проект дверной wi-fi-ручки, которую можно открыть без помощи ключа. Корпус ручки напечатан на 3D-принтере, что делает ее существенно дешевле аналогичных устройств. За свое изобретение ребята получили золотую медаль.



Самая юная участница от школы, ученица третьего класса Дарья Шейнина, получила 3 спецприза от делегации Филиппин, Японии и Малайзии за свою инновационную разработку. Дарья изобрела адаптер, позволяющий регулировать длину провода катетера инсулиновой помпы. Ранее механизмов, подобных этому, не существовало. Дарья уже подала документы на получение патента и в будущем собирается предложить свою идею производителям инсулиновых помп.



Спецпризами также был награжден ученик гимназии №7 Дмитрий Костарев, который изобрел экстрим-куртку, оснащенную солнечными батареями. Энергия от батарей поступает к нагревательному элементу, обеспечивает работу подсветки, радиомаячка и даже USB-разъема, от которого можно зарядить телефон. Куртка будет незаменима для тех, кто оказался в экстремальной ситуации, без тепла и связи, например, заблудился в лесу.



Выставка проходила по нескольким направлениям: медицина, информационные технологии, робототехника, технологии для людей с особыми потребностями, для защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями и другие. В каждом из направлений жюри присуждало лучшим участникам золотые, серебряные и бронзовые медали, а также спецпризы за особый результат и презентационные способности. Кроме учеников из Перми, Россию представили участники из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Зеленодольска, Норильска, Читы, Мончегорска.

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