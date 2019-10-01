Выездная комиссия продолжает проверку качества питания в образовательных учреждениях Перми

16:33 | 28.10.2019

С прошлого года по инициативе департамента образования функционирует совет по контролю за качеством питания в школах и детсадах. В этот раз выездное заседание совета состоялось в Кировском районе Перми.



В состав совета входят представители департамента образования и родительской общественности, депутаты Пермской городской Думы. В этот раз комиссией были проверены школы №87, №14, гимназия №8, коррекционная школа №155.



Проверяющие высоко оценили уровень организации питания в гимназии №8. Столовая имеет несколько вариантов меню, дежурными классами подготавливаются и вывешиваются коллажи на тему полезного питания, зал оформлен грамотно и эстетично. Кроме того, зона раздачи отделена от обеденного пространства стеклопакетом. Гимназия №8 организует питание самостоятельно, не прибегая к услугам аутсорсера.



Оформление столовой и вкусовые качества блюд удовлетворили проверяющих и в школе №14, однако комиссия посоветовала лучше вентилировать помещение. Руководителю школы №87 рекомендовано расширить пространство обеденной зоны. В столовой школы

№155 необходимо обновить посуду и интерьер. Все эти рекомендации будут учтены.



Совет по организации питания будет работать на протяжении всего учебного года, выезды в образовательные учреждения планируется осуществлять ежемесячно. Все мероприятия нацелены на осуществление систематического анализа состояния организации питания и разработку предложений, способствующих повышению его качества. С предложениями родители, педагоги и сами учащиеся могут обратиться в департамент образования, эти материалы будут учтены в ходе работы совета.



Напомним, система общественного контроля за качеством питания в пермских образовательных учреждениях, куда могут войти представители родительской общественности, была создана в 2016 году.

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