Пермь: новости дня
16:33 | 28.10.2019
Выездная комиссия продолжает проверку качества питания в образовательных учреждениях Перми
В состав совета входят представители департамента образования и родительской общественности, депутаты Пермской городской Думы. В этот раз комиссией были проверены школы №87, №14, гимназия №8, коррекционная школа №155.
Проверяющие высоко оценили уровень организации питания в гимназии №8. Столовая имеет несколько вариантов меню, дежурными классами подготавливаются и вывешиваются коллажи на тему полезного питания, зал оформлен грамотно и эстетично. Кроме того, зона раздачи отделена от обеденного пространства стеклопакетом. Гимназия №8 организует питание самостоятельно, не прибегая к услугам аутсорсера.
Оформление столовой и вкусовые качества блюд удовлетворили проверяющих и в школе №14, однако комиссия посоветовала лучше вентилировать помещение. Руководителю школы №87 рекомендовано расширить пространство обеденной зоны. В столовой школы
№155 необходимо обновить посуду и интерьер. Все эти рекомендации будут учтены.
Совет по организации питания будет работать на протяжении всего учебного года, выезды в образовательные учреждения планируется осуществлять ежемесячно. Все мероприятия нацелены на осуществление систематического анализа состояния организации питания и разработку предложений, способствующих повышению его качества. С предложениями родители, педагоги и сами учащиеся могут обратиться в департамент образования, эти материалы будут учтены в ходе работы совета.
Напомним, система общественного контроля за качеством питания в пермских образовательных учреждениях, куда могут войти представители родительской общественности, была создана в 2016 году.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:52 | 28.10.2019
Ремонт на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге подходит к концу
16:51 | 28.10.2019
Пермские школьники победили на международной выставке изобретений
16:33 | 28.10.2019
Выездная комиссия продолжает проверку качества питания в образовательных учреждениях Перми
16:26 | 28.10.2019
Сыну свердловского генерала скостили срок
16:07 | 28.10.2019
РМК проведет конкурс для журналистов
15:58 | 28.10.2019
В Кольцово задержали пьяного мужчину, собиравшегося лететь в Москву
15:31 | 28.10.2019
В Екатеринбурге проходит экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
15:19 | 28.10.2019
На Среднем Урале за три дня задержали 180 пьяных водителей, трое были под наркотиками
14:40 | 28.10.2019
В Екатеринбурге раскрыли серию грабежей
14:22 | 28.10.2019
На Урале низкая обеспеченность врачебными кадрами. Проблему признали в полпредстве
14:10 | 28.10.2019
Больше сотни единиц спецтехники устранят последствия непогоды на свердловских трассах
14:10 | 28.10.2019
Универсальные городские ярмарки пройдут в Перми
13:38 | 28.10.2019
В Екатеринбурге на улице Кировградской упало дерево и сломало ограждение
13:20 | 28.10.2019
В Перми выбрали лучшего водителя автобуса
13:15 | 28.10.2019
Для жителей столицы Прикамья организуют два новых новогодних маршрута
13:08 | 28.10.2019
Букмекерскую контору в Первоуральске оштрафовали на полмиллиона рублей
12:45 | 28.10.2019
В Полевском судят бизнесменов, задержанных ФСБ по подозрению в организации незаконной миграции
12:40 | 28.10.2019
За избиения и поджог свердловчанину из Полевского назначили 11 лет лишения свободы
12:30 | 28.10.2019
В Екатеринбурге на улице Комсомольской жёстко столкнулись две иномарки
12:13 | 28.10.2019
Похолодание в Перми будет резким
12:10 | 28.10.2019
Прокурор из Екатеринбурга возглавил надзорное ведомство в Зауралье
12:01 | 28.10.2019
Избирательные комиссии подвели итоги муниципальных выборов 27 октября в Пермском крае
12:00 | 28.10.2019
Случай с аварией на газопроводе в Североуральске проверит прокуратура
11:33 | 28.10.2019
В Свердловской области стартуют Дни башкирской культуры
11:01 | 28.10.2019
В Пионерском районе Екатеринбурга обрушилась часть стены многоэтажки
10:47 | 28.10.2019
Из-за повреждения газопровода в Североуральске без газоснабжения остались несколько населенных пунктов
10:46 | 28.10.2019
Турниром по футболу завершилась Спартакиада народов Среднего Урала
10:32 | 28.10.2019
В Екатеринбурге стартует чемпионат WorldSkills Hi-Tech
10:11 | 28.10.2019
Дмитрий Рогозин: «В Прикамье есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал»
10:04 | 28.10.2019
«ПРОМОЙЛ» презентовал склад готовых станков в Китае
09:30 | 28.10.2019
Волейболистки «Уралочки» одержали победу над соперницами из «Сахалина» в трех партиях
09:10 | 28.10.2019
Рейс «Победы» из Кольцово до Краснодара задержали более чем на три часа