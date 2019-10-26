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Пермь: новости дня


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12:01 | 28.10.2019

Избирательные комиссии подвели итоги муниципальных выборов 27 октября в Пермском крае

В это воскресенье в Прикамье прошли выборы депутатов Дум Уинского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, а также довыборы депутата Гремячинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3.

Выборы 27 октября прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. В течение всего дня ни в Крайизбирком, ни в ТИКи жалоб не поступало. По обращениям, поступившим в правоохранительные органы проведены проверки – ни одно из сообщений не подтвердилось.

По словам Михаила Мухина, руководителя ситуационного центра общественного наблюдения Общественной палаты Пермского края, работавшего на территории Коми-пермяцкого округа, «общественные наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений избирательного законодательства, а на «Горячую линию» не поступило ни одного сообщения от граждан или иных участников избирательного процесса».

При этом избиратели на протяжении всего дня голосовали активнее, чем на муниципальных выборах в Прикамье 8 и 29 сентября. Так, средняя явка избирателей на прошедших выборах превысила 36,3%, а по муниципалитетам Коми-пермяцкого округа – 37%, что является рекордным показателем муниципальных выборов для данных территорий. Этот показатель более чем на 8% превышает итоговые данные явки в единый день голосования.

Самая высокая явка по краю зафиксирована на выборах Думы Кочевского муниципального округа. Там проголосовали 48,23% избирателей. Высокая явка также на выборах депутатов Дум Юсьвинского (38,84%) и Юрлинского (36,64%) муниципальных округов.

По итогам кампаний почти 70% мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия» – 73. У ЛДПР 8 мест, представители КПРФ взяли 7 мандатов, а «Справедливая Россия» – 4. Самовыдвиженцам достались 14 мест в представительных органах МСУ.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «Основные кампании в день голосования 27 октября были сконцентрированы в муниципалитетах коми-пермяцкого округа. В целом день голосования там прошел штатно и спокойно с точки зрения обращений и жалоб, при том что за выборами следили более 300 наблюдателей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это был один из самых «чистых» дней голосования в Прикамье в текущем году. Жители коми-пермяцкого округа проявили огромный интерес к выборам и явка превысила все предыдущие показатели, что говорит о высоком интересе избирателей к кампании и её высокой конкуренции. Думаю, что результат прошедших выборов показал признание населением объединительного процесса».

© «Вечерние ведомости»

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