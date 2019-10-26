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10:11 | 28.10.2019

Дмитрий Рогозин: «В Прикамье есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал»

25 октября на загородной производственной площадке ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах состоялась торжественная церемония открытия нового корпуса заготовительного производства. Участие в ней приняли генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.
Открытие нового заготовительного корпуса – это важный шаг в создании в Пермском крае, на предприятии «Протон-ПМ», современного производства двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей. На площади более 10 тыс. кв. метров организован замкнутый цикл заготовительного производства на основе современных, в том числе цифровых, технологий, позволяющих снижать трудоёмкость изготовления ракетных двигателей. Созданы участок раскроя и покраски, универсальная автоматизированная линия термической обработки. Введено в эксплуатацию высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного лабораторного комплекса для проведения входного контроля: механических испытаний, исследования макро- и микроструктуры материалов, их состава методами спектрального анализа и аналитической химии.
Дмитрий Рогозин отметил высокий потенциал пермской площадки: «Здесь есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал, в целом есть авиационное двигателестроение, и здесь есть возможность взаимного перетока кадров. Поэтому решили развернуть именно здесь производство, которое будет, как "шлейф", вытягивать социальную сферу», – отметил глава Роскосмоса.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, чтобы проект и дальше развивался, важно работать в целом над улучшением качества жизни людей в территории . Для этого и был задуман кластер «Технополис “Новый Звёздный”»:
– Залог развития – это компетентные, мотивированные, неравнодушные люди, – отметил глава региона. – Нам нужно сделать всё, чтобы и здесь нашим гражданам было комфортно и работать и жить. В прошлом году мы совместно с городскими властями закончили капитальный ремонт дороги. Дальше: строительство к 2022 году нового здания школы, которое уже проектируют. Совместно с госкорпорацией занимаемся развитием жилищной инфраструктуры. Над всем этим мы будем работать, но главное – это, конечно, вложения в образование, подготовку кадров, потому что реализация таких проектов без молодёжи, без нового видения, невозможна.
Глава Роскосмоса и губернатор Пермского края посетили участок раскроя и покраски, комплекс термической обработки, лаборатории. Также они осмотрели новый объект строительства – корпус механосборочного и гальванического производств, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2021 год.
Напомним, проект «Технополис “Новый Звёздный”» инициирован в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана Президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых Правительством Российской Федерации. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом. Заключён специнвестконтракт с Пермским краем, по которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Основные направления развития территории – это образование, обеспечение транспортной доступности и жилищное строительство. Все они входят в программу мероприятий по развитию кластера и реализуются в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

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