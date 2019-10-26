Пермь: новости дня
10:11 | 28.10.2019
Дмитрий Рогозин: «В Прикамье есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал»
Открытие нового заготовительного корпуса – это важный шаг в создании в Пермском крае, на предприятии «Протон-ПМ», современного производства двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей. На площади более 10 тыс. кв. метров организован замкнутый цикл заготовительного производства на основе современных, в том числе цифровых, технологий, позволяющих снижать трудоёмкость изготовления ракетных двигателей. Созданы участок раскроя и покраски, универсальная автоматизированная линия термической обработки. Введено в эксплуатацию высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного лабораторного комплекса для проведения входного контроля: механических испытаний, исследования макро- и микроструктуры материалов, их состава методами спектрального анализа и аналитической химии.
Дмитрий Рогозин отметил высокий потенциал пермской площадки: «Здесь есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал, в целом есть авиационное двигателестроение, и здесь есть возможность взаимного перетока кадров. Поэтому решили развернуть именно здесь производство, которое будет, как "шлейф", вытягивать социальную сферу», – отметил глава Роскосмоса.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, чтобы проект и дальше развивался, важно работать в целом над улучшением качества жизни людей в территории . Для этого и был задуман кластер «Технополис “Новый Звёздный”»:
– Залог развития – это компетентные, мотивированные, неравнодушные люди, – отметил глава региона. – Нам нужно сделать всё, чтобы и здесь нашим гражданам было комфортно и работать и жить. В прошлом году мы совместно с городскими властями закончили капитальный ремонт дороги. Дальше: строительство к 2022 году нового здания школы, которое уже проектируют. Совместно с госкорпорацией занимаемся развитием жилищной инфраструктуры. Над всем этим мы будем работать, но главное – это, конечно, вложения в образование, подготовку кадров, потому что реализация таких проектов без молодёжи, без нового видения, невозможна.
Глава Роскосмоса и губернатор Пермского края посетили участок раскроя и покраски, комплекс термической обработки, лаборатории. Также они осмотрели новый объект строительства – корпус механосборочного и гальванического производств, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2021 год.
Напомним, проект «Технополис “Новый Звёздный”» инициирован в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана Президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых Правительством Российской Федерации. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом. Заключён специнвестконтракт с Пермским краем, по которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Основные направления развития территории – это образование, обеспечение транспортной доступности и жилищное строительство. Все они входят в программу мероприятий по развитию кластера и реализуются в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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