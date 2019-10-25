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03:25 | 27.10.2019

На стадионе «Звезда» при поддержке федеральных и краевых властей обновили поле

На запасном поле стадиона «Звезда» в Перми полностью заменили покрытие. 24 октября там уже состоялась первая игра. Матч на запасном поле провели серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2004–2005 г.р. – команда из Лысьвы и воспитанники отделения футбола Академии игровых видов спорта Пермского края. Товарищеский матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев, для которых запасное поле является одной из основных тренировочных площадок.

Новое покрытие представляет собой газон высотой 6 см, посыпаемый кварцевым песком и резиновой крошкой. Такое поле позволяет проводить тренировки и игры независимо от времени года.

Как отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, наш регион активно участвует в федеральных программах: «Еще один искусственный газон уже уложен на стадионе «Гайва», его мы получили в рамках национального проекта «Демография». В 2021 году также в рамках федеральной субсидии планируем строительство стадиона в Краснокамске. При этом мы продолжаем реализацию региональных программ и вводим новые объекты – межшкольные стадионы с искусственным покрытием. Это все делается для развития массового спорта, для развития футбола. У нас в футболе идет очень серьезный прогресс: мы строим объекты, в 2018 году создана Академия игровых видов спорта с футбольным отделением, есть команды «Звезда», «Звезда-2005». Наконец, у нас есть отличный крытый манеж, который загружен на 100%. Я думаю, что с такими условиями результаты не заставят себя ждать».

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов отметил, что поле очень востребовано. «Это действительно центр футбола. Здесь проходят детские соревнования, юношеские. Здесь тренируются воспитанники Академии игровых видов спорта, команды «Звезда» и «Звезда-2005», играют ветераны и любители. Для нас сегодня и в самом деле праздник, потому что это поле мы ждали как манну небесную».

Новый искусственный газон предоставлен в рамках совместного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик 4» на безвозмездной основе. Общий объем работ по укладке нового поля составил 4,5 млн рублей, эти средства выделены из бюджета Пермского края. Стоимость самого поля – 12 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

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