Пермь: новости дня
18:44 | 25.10.2019
В двух селах Карагайского района в рамках нацпроекта благоустроили скверы и 8 дворов
По улице Набережной в Карагае были обновлены пешеходные дорожки, установлены лавочки и уличное освещение. Также в сквере появились беговые дорожки. Сквер на берегу реки в Нердве тоже преобразился: здесь благоустроили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, провели уличное освещение, а у самой воды возвели смотровую беседку.
Кроме того, в Карагайском муниципальном районе завершились работы по благоустройству восьми дворов, в которых заасфальтировали проезды, установили бортовой камень, лавочки и урны.
Всего в 2019 году на благоустройство Карагайского муниципального района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным, было выделено более 10,7 млн рублей.
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников поручил муниципалитетам ускорить благоустройство общественных пространств. «Год проблемный, погода сложная. Но работы нужно завершить, причем без ущерба качеству», – подчеркнул глава Прикамья.
Как отмечают в минЖКХ Пермского края, уже сейчас перед всеми муниципалитетами ставится задача начать подготовку проектов для реализации на следующие годы.
Отметим, в 2019 году существенно увеличено федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды (он реализуется в Прикамье с 2017 года, а в 2019-м получил статус нацпроекта). Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство в регионе направлено 1,3 млрд рублей. Всего в крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.
© «Вечерние ведомости»
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