Мерами социальной поддержки в Пермском крае пользуется 870 тысяч человек

15:29 | 25.10.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на пленарном заседании Законодательного собрания. По словам главы региона, основными приоритетами при формировании расходов бюджета стали сохранение и усиление социальной ориентированности бюджета, индексация социальных расходов, а также увеличение текущего финансирования бюджетных учреждений.



Мерами социальной поддержки в крае пользуется 870 тыс. человек – каждый третий житель края. «На встречах в территориях мне часто говорят о прекращении помощи, если семья чуть-чуть вышла за «порог бедности». Я уверен, вам такие же вопросы постоянно задают. С 2020 года предлагаем установить переходный период: если прожиточный уровень превышен не более чем на 10%, то все меры продолжат свое действие еще в течение года. Также предлагаем освободить все многодетные малоимущие семьи с 2020 года от оплаты вывоза мусора», – отметил Максим Решетников.



Ежегодно в Прикамье увеличивается объем поддержки по программе «Молодая семья». В 2020 году удалось добиться увеличения и федеральной поддержки.



Также губернатор отметил важность изменения подходов в работе социальных служб. В прошлом году в Пермском крае была создана система социальных участковых. «Это сделано для того, чтобы социальные работники не сидели в кабинетах, а ходили по домам, знали в лицо тех, кто нуждается в помощи. За кем из пожилых не присматривают родственники, в каких семьях есть проблемы у детишек, кто из родителей не может по каким-то причинам собрать в школу своих детей, где есть проявления и признаки домашнего насилия. Все это необходимо выявлять на ранней стадии. И дальше концентрировать работу всех госслужб: комиссии по делам несовершеннолетних, служб занятости, образования, социальных служб, полиции», – подчеркнул Максим Решетников.



Губернатор пояснил, что конечная цель – воспитать и настроить участковых относиться к людям по-доброму, по-человечески, дать им соответствующие инструменты – к примеру, купить ребенку ранец, помочь в трудной жизненной ситуации. «Доброту инструкциями, как известно, не пропишешь», – резюмировал глава Пермского края.



Отметим, расходы по госпрограмме «Социальная поддержка Пермского края» составляют 12,3% всех расходов бюджета региона. Бюджет края на 2020 год предусматривает направление 17,7 млрд рублей (+0,6 млрд) на развитие социальной политики.

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