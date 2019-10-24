В Прикамье с начала года служба санавиации помогла почти 190 пациентам

14:22 | 25.10.2019

24 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края губернатор Максим Решетников представил проект бюджета на 2020–2022 годы. Озвучивая планы по развитию системы здравоохранения, глава Прикамья отметил, что с начала 2019 года санавиация совершила 152 вылета и помогла 186 пациентам, в том числе 38 детям.



Пара показательных случаев произошли 22 и 23 сентября, когда из Чернушки в Пермь с помощью сил санавиации были экстренно эвакуированы двое мужчин с инфарктом миокарда. Пациенты находились на борту воздушного судна 2 часа 40 минут. Все это время они были под пристальным наблюдением медицинской бригады. Дальнейшее лечение и реабилитацию мужчины проходили в Клиническом кардиологическом диспансере. На текущий момент оба пациента выписаны, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Специализированный вертолет Ми-8, на котором работает бригада санавиации Пермского края, представляет собой целую палату интенсивной терапии, оснащенную специальным медицинским модулем, где врачи могут поддерживать даже самых критических пациентов, подключая их к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время полета.



Воздушное судно базируется на территории Международного аэропорта Пермь (Большое Савино). При поступлении вызова вертолет приземляется на территории перинатального центра, откуда забирает врачей и груз медицинского назначения. На обеспечение вылета по условиям контракта дается 30 минут в теплое время года и 60 минут – в холодное. Время отсчитывается с момента поступления заявки на вылет.



Напомним, с 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации. В текущем году на эти цели было заложено почти 98,5 млн рублей, в 2020-м финансирование санавиации будет увеличено на 2,5 млн рублей.

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