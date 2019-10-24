В Перми по ночам будут закрывать движение транспорта на участке Комсомольского проспекта

12:45 | 25.10.2019

Ночью в выходные будут проводиться работы на участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской. При этом одновременного закрытия обоих направлений Комсомольского проспекта не будет.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 00:00 до 06:00 26, 27 и 28 октября на участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта. Сначала будет закрыто движение по четной стороне Комсомольского проспекта, затем планируется ремонтировать противоположную сторону улицы.



Работы проводятся в рамках реконструкции Комсомольского проспекта. Одновременное закрытие обоих направлений Комсомольского проспекта не предполагается.

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