«Пермская сетевая компания» напоминает о порядке корректировки начислений платежей за тепловую энергию

12:20 | 25.10.2019

ООО «Пермская сетевая компания» напоминает, что начисления платежей за теплоэнергию для клиентов — физических лиц будут скорректированы в беззаявительном порядке. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 66-т от 30.09.2019 года. В компании призывают не обращать внимания на различные формы так называемых «заявлений», распространяемых неизвестными лицами, призывающими направлять их в адрес ООО «ПСК».



Жителям Перми нет необходимости приходить в офис энергокомпании. Клиентам, добросовестно оплатившим тепловую энергию по ранее действующим тарифам, переплата за 2017 и 2018 годы будет зачтена автоматически в счет будущих платежей. В случае, если жители оплачивают услуги теплоснабжения не напрямую, а по квитанциям УК и ТСЖ, то обращаться за перерасчетом им необходимо в свои управляющие организации.



Перерасчет клиенты «Пермской сетевой компании» увидят в квитанции за октябрь, которая поступит им в начале ноября. Согласно постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 66-т, для потребителей в зоне теплоснабжения ОСП «Котельные» перерасчет не предусмотрен.



По всем вопросам начисления платежей клиенты могут обратиться в call-центр компании по телефону: 8 800 700 10 32.

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