В Прикамье меняется законодательство об упрощенной и патентной системе налогообложения

15:43 | 24.10.2019

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении одобрили изменения в проект закона о патентной и упрощенной системах налогообложения.

Законопроект, принятый в первом чтении на сентябрьском пленарном заседании краевого парламента, предусматривает внесение изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения.

Вносятся существенные изменения в части размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система.

Предусматривается внесении изменений в дифференциацию территорий края по действию патентов. Также в законопроекте расширяется категория налогоплательщиков, которые имеют право на применение пониженных ставок по упрощенной налоговой системе.

Ко второму чтению в документ внесены изменения по ставкам упрощенной системы налогообложения для предприятий в сфере общественного питания, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, с 10% до 7% в 2020-2021 годах и 10% в 2022-2024 годах. Депутаты приняли решение о расширении перечня видов деятельности, в отношении которых установлена ставка 0% по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных компаний в сфере ИТ-технологий.

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