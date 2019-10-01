Заксобрание края одобрило отзыв на федеральный проект об изменении закона о соцгарантиях для детей-сирот

15:41 | 24.10.2019

Депутаты приняли постановление о направлении отзыва губернатора Пермского края на федеральный законопроект об изменении закона о соцгарантиях для детей-сирот.

Губернатор Пермского края дал положительный отзыв на законопроект, который предоставляет право субъектам на сокращение срока договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как сказано в пояснительной записке, отсутствие данной нормы исключает возможность улучшения жилищных условий детей-сирот, исходя из потребностей и возможностей семьи.

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда дети-сироты, адаптированные к самостоятельной семейной жизни гне могут улучшить жилищные условия за свой счет из-за действия срока договора найма специализированного жилого помещения. В связи с этим, некоторые, кто уже обзавелся семьей, вынужден снимать жилье большей площадью.

В Пермском крае норма площади предоставляемого жилья составляет не менее 28 кв. м, по акту такие помещения приобретаются площадью 32-34 кв. м.

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