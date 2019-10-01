Заксобрание Прикамья в первом чтении приняло законопроекты, которые корректируют действие региональных СПИК

15:35 | 24.10.2019

На очередном пленарном заседании депутаты внесли изменения в законы «О промышленной политике в Пермском крае» и «О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае».

Председатель краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул: «В целом смысл специальных инвестиционных контрактов не меняется. Как и прежде промышленная компания будет инвестировать в производство, а государство должно будет обеспечить стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности».

Актуальность этих законопроектов обусловлена необходимостью приведения действующих законов в соответствие изменившимся нормам федерального законодательства в части исключения полномочий Правительства Пермского края по самостоятельному (без участия Российской Федерации) заключению специальных инвестиционных контрактов. Согласно новым нормам СПИКи в регионах могут заключаться теперь только при участии федерации. Ранее сторонами заключенных региональных специальных инвестиционных контрактов были предприятие и регион. Федерация могла участвовать в договоре, но не в обязательном порядке.

Затрагивается также и налоговый блок вопросов. Проектом закона о СПИКАх предлагается признать утратившим статьи действующего закона, которые предусматривают пониженные налоговые ставки по налогам для инвесторов, являющихся стороной региональных СПИК. Вместе с тем предложено установить гарантии и сохранить налоговые ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций в размере 0%.

Также предлагается сохранить по налогу на имущество организаций условие о трехлетнем периоде неотчуждения объектов основных средств.

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