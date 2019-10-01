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15:04 | 24.10.2019

Многодетные малоимущие семьи Прикамья освободят от платы за услуги по вывозу ТКО

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который меняет условия предоставления ряда мер социальной поддержки. Речь идет об оплате жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий, о предоставлении путевок на оздоровление для работников бюджетной сферы и о критериях нуждаемости для проживающих в сельской местности.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края» предлагает освободить многодетные малоимущие семьи от платы за услуги по вывозу ТКО на период до 31 декабря 2022 года.
Сегодня социальная поддержка предоставляется в виде, так называемой, «твердой суммы» на каждого члена семьи. Согласно пояснительной записке, в случае принятия законопроекта, изменения коснутся 12 205 семей (более 60 тысяч человек). Также законопроект предусматривает внесение коммунальной услуги «обращение с ТКО» в перечень услуг, которые учитываются при расчете дополнительной ежемесячной компенсации для ветеранов труда, лиц, пострадавших от политических репрессий и пенсионеров с большим страховым стажем. Сейчас этим категориям предоставляется денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 417 рублей.
В случае, если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной компенсации, гражданину гарантируется дополнительная компенсация равная разнице между 50% расходов на коммунальные услуги (внесенные в перечень) и ежемесячной компенсацией.
В случае принятия законопроекта, продлится срок права на получение социальной поддержки для многодетных семей, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума (не более чем на 10%). Воспользоваться правом будет возможно однократно на период 12 месяцев и, в случае, если семья пользовалась мерами социальной поддержки в течение предшествующих 6 месяцев. Предлагаемая мера устанавливается на срок до 31 декабря 2022 года.
Для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, предлагается продлить срок действия социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг до 2022 года, но с соблюдением принципа адресности и применения критериев нуждаемости при предоставлении поддержки. Согласно пояснительной записке, данная мера предоставлялась в неизменном виде с 2005 года и в силу ряда федеральных актов требует изменений. Так, предполагается применение критерия нуждаемости при предоставлении социальной поддержки. Таким образом, законопроект предлагает предоставлять компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, которые проживают и работают в сельской местности и, чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума.
Также до 2022 года предлагается продлить срок действия закона, который предусматривает предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы.
Все предлагаемые изменения, в случае принятия законопроекта, вступят в силу с 1 января 2020 г., за исключением мер поддержки для граждан сельской местности, изменения по которым вступят в силу с 1 мая 2020 г.
Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что данный законопроект не только продляет существующие меры поддержки, но и вводит новые. Также он добавил, что в бюджете на ближайшую трехлетку социальное направление является ключевым: «Важно, что главный финансовый документ региона в ближайшие три года сохранит социальную направленность. Свыше 70% расходов составляют именно социальные ассигнования. При этом ни одна госпрограмма не «ущемлена» в финансировании. На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непростых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согласуются и региональные потребности, и федеральные тренды. Сегодня краевая казна финансирует весомый пакет социальных обязательств. Достаточно сказать, что планируемые меры социальной поддержки рассчитаны на каждого третьего жителя Прикамья».

© «Вечерние ведомости»

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