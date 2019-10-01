Пермские школьники вышли в финал международного инженерного конкурса

14:18 | 24.10.2019

Команда школы «Фотоника» под названием «6+1» представит Пермский край в финале конкурса детских инженерных команд «Кванториада-2019», который пройдет в декабре в Москве.



Команда «6+1» презентовала свой проект в направлении «Умная энергетика». Во время заочного этапа ребята разработали модель гибридной системы электроснабжения. Это конструкция источников питания, потребителей, батареи, системы контроля потребления и генерации энергии, которая автономно распределяет электроэнергию и показывает ее выработку через любое устройство. Как пояснил наставник команды, преподаватель технопарка «Кванториум» Павел Кокшаров, модель можно масштабировать и установить в любом городе в качестве автономной станции. Существенный плюс микрогрида – использование возобновляемых источников энергии, которые не вредят природе.



В рамках очного этапа команде предстоит усовершенствовать свой проект и выполнить дополнительное задание, которое не сообщается заранее. Работать участники будут без подсказок наставника, что позволит оценить уровень навыков и умение самостоятельно решать технические задачи.

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