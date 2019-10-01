В Перми выдано разрешение на строительство физкультурно-спортивного центра на улице Академика Веденеева, 25

14:16 | 24.10.2019

По информации управления капитального строительства администрации Перми, спортивный центр планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Здесь будут располагаться 6 спортивных залов – игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств. Физкультурно-спортивный центр предназначен для организации и проведения тренировочных занятий и организации досуга населения.



Напомним, что одним из приоритетов администрации Перми является развитие массового спорта. Так, ежегодно администрация Перми строит порядка 5-7 новых дворовых мини-стадионов, спортивных площадок и залов при образовательных учреждениях. В этом году ученики 5 школ получат возможность заниматься на новых стадионах. Так, на прошлой неделе открылись спортплощадки в школах №41 и №82, на этой неделе - еще 2 спортобъекта – в школах №115 и №122. В начале ноября планируется сдать в эксплуатацию стадион школы «Траектория».

© «Вечерние ведомости»