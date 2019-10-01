Пермь: новости дня
13:37 | 24.10.2019
В выходные «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и фестиваль
Семь эффектных стендов с витринами рассказывают о самых ярких событиях в истории первого театра на Урале. Он появился в 1807 году во владениях графа А.С. Строганова – заводе Очер. Артистами стали певчие хора местной церкви, в дебюте исполнившие отрывки из опер и водевилей. По мнению историков, именно артисты Очерского театра стали зачинателями оперного искусства на Урале. Экспозицию создали сотрудники Очерского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева. Тут представлены афиши и фотографии артистов театра разных периодов, театральный реквизит, награды фестивалей и конкурсов. Выставка подготовлена при поддержке министерства культуры Пермского края. Экспозиция расположится в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло), 6+.
26 октября в 12:00-18:00 состоится Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+. В программе:
- научное шоу профессора Николя «Школьная наука». Интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, открывающими детям удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Изюминка шоу в том, что каждый может лично принять участие в экспериментах;
- студенческая интеллектуальная игра «Smart Cup Perm»;
- лекции на научно-популярные темы: химия, психология, биология от Виктории Гоголишвили, Полины Стешенко и Людмилы Журавлевой.
Фестиваль состоится в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж), 6+.
В субботу, 26 октября, в 15:00 на заседании клуба «Пермский интеллигент» пройдет встреча с совладельцем чайной кондитерской «Грибушин» Дмитрием Мосягиным. Он будет говорить о городской среде, важности общественного пространства и связи времен, а также поделится своим предпринимательским опытом. Гостей ждут в зале совещаний (2 этаж, левое крыло), 12+.
27 октября в 12:00 начнутся консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Встречи проходят два раза в месяц в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло), 6+.
27 октября в 12:00 стартует эковечеринка на тему «Экология: благотворительность или заработок?». В программе:
12:00-12:30 - Открытие вечеринки. Знакомство с участниками.
12:30-13:10 - «Экология»: благотворительность или заработок?». Председатель Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов в своем выступлении поднимет вопросы: В чем особенности социальной экологии в России и кому выгодно «сырьевое проклятье»? За счет чего живет общественная организация и какие у нее потребности? Кем быть: экоактивистом или экопредпринимателем? Как сотрудничать с Обществом охраны природы?
13:10-14:30 - Презентация пермских экологических проектов и совместный брейншторм по коммерциализации идей.
14:30-14:50 - Чайная пауза. Презентация экотоваров пермских магазинов.
14:50-15:20 - Нетворкинг - ресурс связей. У гостей будет возможность лично познакомиться со всеми участниками Эковечеринки.
15:20-16:00 - Обсуждение (для желающих) текущих и планируемых проектов на 2020 г.
На Эковечеринку просят приходить со своей многоразовой кружкой, приносить угощение к чаю. Встреча пройдет в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж), 16+.
Напомним, для посещения библиотеки Горького нужен читательский билет или паспорт.
© «Вечерние ведомости»
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