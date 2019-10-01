В выходные «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и фестиваль

13:37 | 24.10.2019

Уикенд в пермской библиотеке им. Горького будет насыщенным. 26-27 октября пройдет выставка «Действующие лица».



Семь эффектных стендов с витринами рассказывают о самых ярких событиях в истории первого театра на Урале. Он появился в 1807 году во владениях графа А.С. Строганова – заводе Очер. Артистами стали певчие хора местной церкви, в дебюте исполнившие отрывки из опер и водевилей. По мнению историков, именно артисты Очерского театра стали зачинателями оперного искусства на Урале. Экспозицию создали сотрудники Очерского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева. Тут представлены афиши и фотографии артистов театра разных периодов, театральный реквизит, награды фестивалей и конкурсов. Выставка подготовлена при поддержке министерства культуры Пермского края. Экспозиция расположится в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло), 6+.



26 октября в 12:00-18:00 состоится Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+. В программе:



- научное шоу профессора Николя «Школьная наука». Интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, открывающими детям удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Изюминка шоу в том, что каждый может лично принять участие в экспериментах;



- студенческая интеллектуальная игра «Smart Cup Perm»;



- лекции на научно-популярные темы: химия, психология, биология от Виктории Гоголишвили, Полины Стешенко и Людмилы Журавлевой.



Фестиваль состоится в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж), 6+.



В субботу, 26 октября, в 15:00 на заседании клуба «Пермский интеллигент» пройдет встреча с совладельцем чайной кондитерской «Грибушин» Дмитрием Мосягиным. Он будет говорить о городской среде, важности общественного пространства и связи времен, а также поделится своим предпринимательским опытом. Гостей ждут в зале совещаний (2 этаж, левое крыло), 12+.



27 октября в 12:00 начнутся консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Встречи проходят два раза в месяц в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло), 6+.



27 октября в 12:00 стартует эковечеринка на тему «Экология: благотворительность или заработок?». В программе:



12:00-12:30 - Открытие вечеринки. Знакомство с участниками.

12:30-13:10 - «Экология»: благотворительность или заработок?». Председатель Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов в своем выступлении поднимет вопросы: В чем особенности социальной экологии в России и кому выгодно «сырьевое проклятье»? За счет чего живет общественная организация и какие у нее потребности? Кем быть: экоактивистом или экопредпринимателем? Как сотрудничать с Обществом охраны природы?

13:10-14:30 - Презентация пермских экологических проектов и совместный брейншторм по коммерциализации идей.

14:30-14:50 - Чайная пауза. Презентация экотоваров пермских магазинов.

14:50-15:20 - Нетворкинг - ресурс связей. У гостей будет возможность лично познакомиться со всеми участниками Эковечеринки.

15:20-16:00 - Обсуждение (для желающих) текущих и планируемых проектов на 2020 г.



На Эковечеринку просят приходить со своей многоразовой кружкой, приносить угощение к чаю. Встреча пройдет в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж), 16+.



Напомним, для посещения библиотеки Горького нужен читательский билет или паспорт.

© «Вечерние ведомости»