Максим Решетников предложил перейти на подушевую оплату вывоза мусора

13:20 | 24.10.2019

24 октября в рамках выступления на пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил основные направления развития жилищно-коммунальной политики.



В частности, губернатор предложил депутатам обсудить все плюсы и минусы перехода уже с января 2020 года на систему оплаты вывоза мусора не с квадратного метра, а с человека. «Сложный вопрос – реформа твердых коммунальных отходов. Много получаю обращений от жителей по поводу перехода к плате за вывоз мусор не с квадратного метра, а с человека, – отметил Максим Решетников. – Конечно, надо смотреть уровень затрат на вывоз мусора из труднодоступных и малочисленных населенных пунктов и искать варианты к его снижению. Потому что в конечном итоге эти затраты ложатся на всех плательщиков».



Отметим, что на сегодня 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора. До 1 января 2019 года данная услуга оказывалась лишь 60% населения. С начала года количество точек сбора и вывоза мусора увеличилось с 6 тыс. до 19 тыс.



Стоит отметить, что органы местного самоуправления в рамках новой экологической реформы активно обустраивают контейнерные площадки. Региональный оператор со своей стороны полностью обеспечивает их контейнерами. На сегодня на такие площадки уже направлено 1079 контейнеров, в ближайшее время планируется поставка еще 1354.



Таким образом, количество точек сбора твердых коммунальных отходов с начала года увеличилось в три раза по сравнению с концом 2018 года и количество их продолжает расти.

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