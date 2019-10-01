В Прикамье впервые за 20 лет отреставрируют фонды художественной галереи

13:11 | 24.10.2019

24 октября губернатор Максим Решетников на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края представил проект бюджета на 2020–2022 годы.



В ходе выступления глава региона отметил, что развитие культуры невозможно без создания современной инфраструктуры. В частности, он поднял вопрос о строительстве нового здания для Пермской художественной галереи. «Буквально на днях пройден сложный этап: получена экспертиза на техническую часть проекта. Осталась ценовая экспертиза, и можно объявлять отбор подрядчика на стройку и начинать строительство. Параллельно с этим впервые за 20 лет предлагаем выделить деньги на реставрацию фондов галереи. Это важно для будущего переезда и открытия галереи на новом месте», – подчеркнул Максим Решетников. В течение трех лет на реставрацию фондов галереи будет направлен 41 млн рублей. К 2022 году планируется отреставрировать 312 предметов, к 2024-му – около тысячи.



Напомним, новое здание Пермской художественной галереи площадью более 16 тыс. кв. м краевые власти планируют разместить на территории бывшего завода им. Шпагина. Перевезти галерею планируется до 2023 года – к 300-летию Перми. Также до 2023 года туда переедет часть экспозиции краеведческого музея, которая расположится в бывшем цехе № 5, и Музей современного искусства PERMM, который разместят в цехе, обозначаемом «литер А».



Напомним, с 2019 года на территории культурно-рекреационного пространства ведутся строительные и ремонтные работы. Это позволит и в дальнейшем использовать бывшее промышленное предприятие в качестве площадки для проведения социально-культурных мероприятий. Сейчас уже полностью преобразован цех литер А, завершен ремонт в цехах № 4 и 5. Несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, на Заводе Шпагина регулярно проходят деловые и культурные мероприятия. Так, в 2018 году здесь прошло более 50 событий международного, российского и городского масштаба, которые посетили более 85 тыс. человек.

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