В Прикамье пройдет благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня»

11:21 | 24.10.2019

4 января в Перми, на лыжной базе «Динамо», состоится благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня». Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Спортивный Дом Альберта Демченко» при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.



Зимний старт включает четыре дистанции – 1, 3, 5 и 10 км. Помимо лыжного забега, любой желающий сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Все вырученные средства будут направлены на помощь детям с особенностями развития.



Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. Для этого в Пермском крае постоянно организуются спортивные мероприятия, в том числе и благотворительные. Из ближайших – «Теплый забег», который состоится 10 ноября. В сентябре порядка 20 тыс. прикамцев приняли участие во всероссийском «Кроссе нации», а проходивший 7 и 8 сентября в Перми Пермский международный марафон собрал более 9 тыс. любителей бега.

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