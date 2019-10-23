В Черняевском лесу открыта новая экологическая тропа «Terra oecologia»

18:41 | 23.10.2019

Идея ее создания принадлежит инициативной группе студентов вузов города. Здесь есть беседка, качели, места для игр и селфи, а также стенды с познавательной информацией о лесах и экологии.



Как рассказали в Пермском городском лесничестве, экологическая тропа «Terra oecologia» расположена в Черняевском лесу за Дворцом культуры железнодорожников и включает 3 входные группы и 15 остановок со стендами, центральную беседку со скамейками и уникальными календарями, игровую и метеоплощадки. На тропе 3 основных направления, связанных с экологией. Во время познавательной прогулки можно узнать о законах экологии, лесном биоразнообразии, лесной инженерии, геологии. Все конструкции многофункциональны – могут использоваться как для отдыха, так и для игр.



В прошлом году на территории городского лесничества впервые прошла производственная практика студентов пермских вузов. Они приняли участие в проектировании экотропы и выбрали для нее название.



Подготовкой информации к открытию экологической тропы помимо студентов ПГАТУ, ПГНИУ, ПГСХА, Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова занимались и ученые. Дизайн тропы разработан Почетным архитектором РФ Мариной Поповой. Посетить новое место отдыха смогут школьники и студенты в рамках учебных, производственных практик, уроков на природе, жители города вместе с детьми, гости Перми.



- Площадка за ДКЖ выбрана не случайно. Там проходят практику студенты разных факультетов вузов Перми. Благодаря соединению науки, студенческой практики и потребностей местных жителей и появилась идея создания тропы, - отмечает директор Пермского городского лесничества Антонина Галанова.

© «Вечерние ведомости»