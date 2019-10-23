С расклейщиками незаконных объявлений в Перми начали бороться с помощью автодозвона

18:06 | 23.10.2019

Нарушителям Правил благоустройства начали звонить службы автоинформирования. Для того чтобы исключить свой номер из базы, придется обратиться в городскую административно-техническую инспекцию и заплатить штраф.



Для борьбы с нарушителями Правил благоустройства, которые засоряют город незаконными объявлениями, запущен автодозвон. Специалисты административно-технической инспекции администрации Перми при обнаружении самовольно размещенной информации фотографируют такие объявления, а затем направляют снимки в службу по автоинформированию, которая подключает абонента, указанного в незаконных объявлениях, к автодозвону. Автодозвон проводится ежедневно с 08:30 до 20:30 с различными временными интервалами. В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение, а также дается информация, что нужно сделать для исключения номера из базы автодозвона.



Для прекращения автодозвона авторам объявлений необходимо устранить нарушение и обратиться в административно-техническую инспекцию с соответствующим заявлением. С начала октября зафиксировано более 500 фактов самовольно размещенной информации. По номерам, указанным в этих объявлениях, уже проводится автодозвон.



- У нас весь город разделен на участки, за каждым из них закреплен инспектор. Он выявляет нарушения, фиксирует номера в объявлении, и в последующем по этому номеру начинает работать постоянный автодозвон. Он проводится с разных номеров, и эту систему невозможно заблокировать. Правонарушителя часто к нам звонят и интересуются, как снять автодозвон, проводим разъяснительную работу. При этом штрафы никто не отменял – наказываем нарушителей рублем, средства затем поступают в бюджет Перми. Отмечу, что у нас в городе есть специальные информационные доски для размещения объявлений, например, у подъездов жилых домов, там расклейка разрешена, – пояснил начальник административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин.



В городе не только ведут работу по предотвращению незаконной расклейки, но и очищают остановочные комплексы, опоры освещения, фасады зданий от объявлений.



- Уборка объявлений и граффити проводится два раза в сезон, но фактически подрядчик выходит на такие объекты чаще. Подрядчик вместе с представителями районной администрации выявляет проблемные объекты, затем в течение нескольких дней их очищает, – рассказал начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района Перми Никита Сеземин.



Напомним, за незаконную расклейку объявлений на остановках общественного транспорта, столбах и фасадах зданий накладываются административные штрафы: на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 до 50 тысяч рублей.

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