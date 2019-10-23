Игорь Сапко: создана устойчивая бюджетная конструкция, способная обеспечить выполнение всех социальных обязательств

18:00 | 23.10.2019

Депутат Госдумы РФ от Пермского края (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко прокомментировал основные параметры проекта бюджета страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



На заседании Государственной Думы РФ в первом чтении депутаты приняли проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это решение было поддержано всеми комитетами, экспертами, Счетной палатой РФ, регионами, направившими свою позицию по проекту бюджета.



Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко заметил: «Действительно, создана устойчивая бюджетная конструкция, способная обеспечить выполнение всех социальных обязательств вне зависимости от внешней конъюнктуры и экономических санкций. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета сократился до 6%, а значит, экономика становится менее зависимой от цен на нефть».



Общий объем доходов бюджета планируется в 2020 году на уровне 20 379,4 млрд руб., в том числе объем нефтегазовых доходов 7 472,2 млрд руб., расходы бюджета на 2020 год - 19 503,3 млрд руб. На все три года заложен профицит федерального бюджета.



Игорь Сапко сообщил, что федеральный бюджет на 2020-2022 годы - это инструмент достижения национальных целей.



«Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов инфраструктуры предполагается направить около 7 трлн руб. Большая часть расходов - это средства, направляемые на социальную сферу, в первую очередь на здравоохранение», - подчеркивает парламентарий.



Депутат Госдумы добавил, что основными приоритетами остаются ежегодная индексация с 1 февраля публичных нормативных обязательств, с 1 сентября стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных учреждений. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 руб. Также предусматривается возможность в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ предоставлять субсидии субъектам РФ на создание новых мест в общеобразовательных организациях, дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования. Продолжится и совершенствование межбюджетных отношений.



«Необходимо повышать эффективность использования бюджетных средств, которые выделяются субъектам РФ. Важным считаю решение об изменении сроков заключения соглашений и распределение субсидий с регионами. Они должны быть подписаны до начала финансового года, а не до 15 февраля, как было ранее. Объем межбюджетных трансфертов на 2020-2022 годы составит более 3 трлн руб», - отмечает Игорь Сапко.



Также депутат сказал, что важный вопрос, на котором при обсуждении бюджета остановились отдельно, был связан с решениями по снижению бюджетного разрыва между регионами, который составляет в отдельных территориях семь раз.



«По десяти субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития будут подготовлены специальные программы. А за счет облегчения долговой нагрузки в регионах будут предусмотрены механизмы ГЧП по стимулированию благоприятного инвестиционного климата», - говорит Игорь Сапко.



Поправки ко второму чтению будут приниматься до 4 ноября.

© «Вечерние ведомости»